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Суд отпустил Труханова на поруки народного депутата Голубова (дополнено)

Суд отпустил Труханова на поруки народного депутата Голубова (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 12059 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Такое решение огласил следственный судья Максим Вишняк, передает корреспондент УНН.

"В удовлетворении ходатайства ... отказать. Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителем народного депутата Верховной Рады Голубова Дмитрия", - огласил судья резолютивную часть решения.

Также судья обязал отпустить Труханова в зале суда.

Во время заседания прокурор САП Максим Кравченко просил выбрать для Труханова меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определить залог в сумме 50 млн грн.

По мнению прокурора, находясь на свободе, подозреваемый может скрываться от следствия, уехать из Украины, а также влиять на свидетелей, исказить материалы дела и тому подобное.

В то же время адвокат Александр Лысак опроверг все доводы прокурора о рисках.

"Я буду Вас просить в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 50 млн грн отказать полностью", - сказал защитник.

Также во время заседания народный депутат Украины из фракции БПП Дмитрий Голубов подал заявление суд с просьбой отдать ему на поруки Труханова.

Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.

13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.

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