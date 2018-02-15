Суд отпустил Труханова на поруки народного депутата Голубова (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Такое решение огласил следственный судья Максим Вишняк, передает корреспондент УНН.
"В удовлетворении ходатайства ... отказать. Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителем народного депутата Верховной Рады Голубова Дмитрия", - огласил судья резолютивную часть решения.
Также судья обязал отпустить Труханова в зале суда.
Во время заседания прокурор САП Максим Кравченко просил выбрать для Труханова меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определить залог в сумме 50 млн грн.
По мнению прокурора, находясь на свободе, подозреваемый может скрываться от следствия, уехать из Украины, а также влиять на свидетелей, исказить материалы дела и тому подобное.
В то же время адвокат Александр Лысак опроверг все доводы прокурора о рисках.
"Я буду Вас просить в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 50 млн грн отказать полностью", - сказал защитник.
Также во время заседания народный депутат Украины из фракции БПП Дмитрий Голубов подал заявление суд с просьбой отдать ему на поруки Труханова.
Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.