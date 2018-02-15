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Суд відпустив Труханова на поруки народного депутата Голубова (доповнено)

Суд відпустив Труханова на поруки народного депутата Голубова (доповнено)

Київ • УНН

 • 12061 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Таке рішення оголосив слідчий суддя Максим Вишняк, передає кореспондент УНН.

“У задоволенні клопотання ... відмовити. Застосувати до підозрюваного Труханова запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Визначити поручителем народного депутата Верховної Ради Голубова Дмитра”, — оголосив суддя резулятивну частину ухвали.

Також суддя зобов'язав відпустити Труханова у залі суду.

Під час засідання прокурор САП Максим Кравченко просив обрати для Труханова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначити заставу у сумі 50 млн грн.

На думку прокурора, перебуваючи на волі, підозрюваний може переховуватися від слідства, виїхати з України, а також впливати на свідків, спотворити матеріали справи тощо.

Водночас адвокат Олександр Лисак спростував всі доводи прокурора стосовно ризиків.

“Я буду Вас просити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 50 млн грн відмовити повністю”, — сказав захисник.

Також під час засідання народний депутат України з фракції БПП Дмитро Голубов подав заяву суду з проханням віддати йому на поруки Труханова.

Нагадаємо, 14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника. 

13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб. 

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