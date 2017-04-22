Суд отпустил С.Перелому на поруки депутатам

"Отказать в удовлетворении ходатайства ... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Переломы ... Применить относительно С.Переломы меру пресечения в виде личного поручительства", - сказал следственный судья Александр Бобровник.

При этом С.Перелому отдали на поруки 4 народным депутатам.

Суд также обязал С.Перелому сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу, в том числе с Н.Мартыненко.

"Освободить С.Перелому из-под стражи в зале суда", - добавил судья.

Мера пресечения для С.Переломы будет действовать до 20 июня включительно.

Во время обсуждения ходатайства прокурор САП Роман Сымкив заявил, что во время обыска у С.Переломы были обнаружены авиабилеты на 29 апреля, что свидетельствует о том, что он может выехать за границу.

Кроме того сторона обвинения отметила, что подозреваемый в этом году более 20 раз пересекал границу Украины.

"Прокурор говорит, что изъяли билеты. Супер. Но он не говорит, что они туда и обратно", - сказал адвокат Игорь Черезов.

Вместе с тем сторона защиты отметила, что по С.Переломе есть еще одно уголовное производство, в рамках которого ему не избиралась мера пресечения, однако от следствия подозреваемый не скрывается.

"Никогда я не торговал ураном, не заключал сделок, не принимал участия в конкурсах, торгах", - сказал С.Перелома.

Он отметил, что фабула подозрения не соответствует действительности, поскольку он не вел хозяйственной деятельности.

"Если я и пересекаю государственную границу, то каждый раз возвращаюсь домой", - сказал С.Перелома, добавив, что выполняет все обязательства, возложенные на него в рамках другого уголовного производства.

При этом он добавил, что следующая его поездка согласована с СБУ, поскольку он имеет доступ к государственной тайне.

Вместе с тем С.Перелома добавил, что в рамках другого уголовного судопроизводства на все его имущество наложен арест.

"Залог не могу вносить финансово", - сказал подозреваемый.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога. Однако его отпустили на поруки.

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствовала о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.