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Суд відпустив С.Перелому на поруки депутатам

Суд відпустив С.Перелому на поруки депутатам

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід заступнику голови НАК “Нафтогаз України” Сергію Переломі у вигляді особистої поруки, передає кореспондент УНН.

"Відмовити у задоволенні клопотання...про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Переломи... Застосувати відносно С.Переломи запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - сказав слідчий суддя Олександр Бобровник.

При цьому С.Перелому віддали на поруки 4 народним депутатам.

Суд також зобов'язав С.Перелому здати паспорти і утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними по справі, в тому числі з М.Мартиненком.

"Звільнити С.Перелому з-під варти в залі суду", - додав суддя.

Запобіжний захід для С.Переломи діятиме до 20 червня включно.

Під час обговорення клопотання прокурор САП Роман Симків заявив, що під час обшуку у С.Переломи було виявлено авіаквитки на 29 квітня, що свідчить про те, що він може виїхати закордон.

Крім того сторона обвинувачення зазначила, що підозрюваний цього року більше 20 разів перетинав кордон України.

"Прокурор каже, що вилучили квитки. Супер. Але він не каже, що вони туди й назад", - сказав адвокат Ігор Черезов.

Разом з тим сторона захисту наголосила, що щодо С.Переломи є ще одне кримінальне провадження, в рамках якого йому не обирався запобіжний захід, однак від слідства підозрюваний не переховується.

"Ніколи я не торгував ураном, не укладав угод, не брав участі у конкурсах, торгах", - сказав С.Перелома.

Він зазначив, що фабула підозри не відповідає дійсності, оскільки він не вів господарської діяльності.

"Якщо я і перетинаю державний кордон, то кожного разу повертаюся додому", - сказав С.Перелома, додавши, що виконує всі зобов’язання, покладені на нього в рамках іншого кримінального провадження.

При цьому він додав, що наступна його поїздка узгоджена з СБУ, оскільки він має доступ до державної таємниці.

Разом з тим С.Перелома додав, що в рамках іншого кримінального провадження на все його майно накладено арешт.

"Заставу не можу вносити фінансово“, - сказав підозрюваний.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави. Однак його відпустили на поруки.

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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