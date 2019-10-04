Суд отпустил обвиняемого в шпионаже белоруса накануне встречи Зеленского и Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. За день до встречи президентов Украины и Беларуси Новозаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи белоруса Юрия Политику, обвиняемого в сборе секретной информации в пользу "неопределенного государственного органа Беларуси". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В этом году в августе суд уже принял решение о возможности освобождения Юрия Политики под определенные ограничения при условии уплаты залога в размере 576,3 тыс. гривен.
Как отметил адвокат Тарас Гаралюк, залога за Политику не выплачивали.
"Он освобожден под личные обязательства", - сообщил адвокат. По его словам, процесс по этому делу будет продолжаться, и его подзащитный должен являться на заседания по вызову суда.
На вопрос, в какой стране гражданин Беларуси должен находиться, Гаралюк ответил: "Он может жить, где хочет, с правом выезда, куда хочет".
Напомним, Лукашенко готов помиловать Шаройко в обмен на задержанного в Украине белоруса.
Президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко должны встретиться в Житомире 4 октября.