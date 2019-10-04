Суд відпустив обвинуваченого у шпигунстві білоруса напередодні зустрічі Зеленського і Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. За день до зустрічі президентів України та Білорусі Новозаводський районний суд Чернігова звільнив з-під варти білоруса Юрія Політику, обвинуваченого в збиранні секретної інформації на користь "невизначеного державного органу Білорусі". Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Цього року в серпні суд уже ухвалив рішення про можливість звільнення Юрія Політики під певні обмеження за умови сплати застави в розмірі 576,3 тис. гривень.
Як зазначив адвокат Тарас Гаралюк, застави за Політику не виплачували.
"Він звільнений під особисті зобов'язання", - повідомив адвокат. За його словами, процес у цій справі триватиме, і його підзахисний мусить з'являтися на засідання за викликом суду.
На запитання, в якій країні громадянин Білорусі повинен знаходитися, Гаралюк відповів: "Він може жити, де хоче, з правом виїзду, куди хоче".
Нагадаємо, Лукашенко готовий помилувати Шаройка в обмін на затриманого в Україні білоруса.
Президенти Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко мають зустрітися у Житомирі 4 жовтня.