Суд отпустил Манафорта из-под ареста для участия в похоронах своего тестя
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Суд разрешил Полу Манафорту принять участие в похоронах тестя, который скончался 24 февраля. Соответствующее постановление было принято в воскресенье, передает УНН со ссылкой на The Hill.
Отмечается, что Манафорту разрешено покинуть дом в Александрии (штат Вирджиния), где он находится под домашним арестом, в период с 26 по 27 февраля.
Судья Эми Джексон подчеркнула, что Манафорт не должен снимать с себя электронный браслет, который показывает его местонахождение. Кроме того, он должен постоянно в контакте с представителями надзорных служб.
Напомним, бывший политтехнолог Партии регионов и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросил у суда разрешение на освобождение из-под домашнего ареста, чтобы посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке.