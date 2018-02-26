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Суд відпустив Манафорта з-під арешту для участі в похоронах свого тестя

Київ • УНН

 • 5097 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Суд дозволив Полу Манафорту взяти участь у похоронах тестя, який помер 24 лютого. Відповідна постанова була прийнята у неділю, передає УНН з посиланням на The Hill.

Зазначається, що Манафорту дозволено покинути будинок в Олександрії (штат Вірджинія), де він перебуває під домашнім арештом, у період з 26 по 27 лютого.

Суддя Емі Джексон підкреслила, що Манафорт не повинен знімати з себе електронний браслет, який показує його місцезнаходження. Крім того, він має постійно бути у контакті з представниками наглядових служб.

Нагадаємо, колишній політтехнолог Партії регіонів і екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попросив у суду дозвіл на звільнення з-під домашнього арешту, щоб відвідати похорон свого тестя в Нью-Йорку.

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