Суд отправил под арест одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя председателя ОПУ Жовквы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Дарницкий районный суд в субботу удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал на 2 месяца одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя председателя ОПУ Игоря Жовквы. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Цитата
"Дарницкий районный суд только что удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал на 2 месяца одного из подозреваемых в поджоге дома заместителя председателя ОПУ. Одновременно суд определил для подозреваемого альтернативу в виде залога в сумме более более 680 тыс. грн", - сообщила Максимец.
Детали
По словам собеседницы УНН, подозреваемый, которому избрана мера пресечения - киевлянин, 2001 года рождения, студент. Сейчас продолжается заседание по избранию меры пресечения втором подозреваемому.
Контекст
22 октября стало известно, что во двор дома заместителя руководителя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции, Игоря Жовквы бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью.
Злоумышленником оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания.
После инцидента в Офисе Президента выразили надежду, что заказчиков нападения на дом Жовквы найдут и привлекут к ответственности, как и установят их мотивы.
Киевская прокуратура сегодня сообщила, что по данному делу подозрение получило два человека.