У будинок заступника керівника ОП Жовкви кинули коктейль Молотова: нападника вже затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Пляшку з легкозаймистою сумішшю кинули у двір будинка заступника керівника Офісу Президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції, Ігоря Жовкви. Сьогодні близько 4-ї години ранку в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали зловмисника, пише УНН з посиланням на дані МВС.
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Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам'янського району Черкаської області. Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер Telegram. Обіцяли заплатити 4 тисячі доларів США після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.
Наразі кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.
Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.
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