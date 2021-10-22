В дом заместителя руководителя ОП Жовквы бросили коктейль Молотова: нападавшего уже задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Бутылку с легковоспламеняющейся смесью бросили во двор дома заместителя руководителя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции, Игоря Жовквы. Сегодня около 4 часов утра в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали злоумышленника, пишет УНН со ссылкой на данные МВД.
Детали
Установлено, что злоумышленник - 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестной ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатить 4 000 долларов США после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему не известны.
Сейчас киберполиция и другие оперативные службы работают над установлением лица заказчика преступления. Правовая квалификация события - ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.
Напомним
В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской.