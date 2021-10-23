Напад на будинок заступника глави ОП Жовкви: двом молодикам повідомили про підозру

Цитата

“... двом особам, причетним до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу Президента України, повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та у вчиненні хуліганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України)”, — йдеться в повідомленні прокуратури.

Деталі

Повідомляється, що один з підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через месенджер “Telegram” замовлення на підпал вказаного будинку. За виконання замовлення, підозрюваному, з його слів, пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів США.

До здійснення злочину чоловік залучив свого знайомого — 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв у якості винагороди віддати частину цієї суми.

За даними правоохоронців, зловмисники приготували три пляшки із “коктейлем Молотова” та в ніч на 22 жовтня прибули до будинку Жовкви. Вони нанесли фарбою на паркані будинку “образливі написи”, кажуть в прокуратурі, після чого — поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, інший — підпалив пляшку з “коктейлем Молотова” та кинув її через паркан на територію будинку.

Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисник був помічений сторонніми особами та намагався втекти, однак був затриманий. Згодом правоохоронці затримали і його спільника.

На цей час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, повідомили в прокуратурі.

Контекст

22 жовтня стало відомо, що у двір будинка заступника керівника Офісу Президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції, Ігоря Жовкви кинули пляшку з легкозаймистою сумішшю.



Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання.

Після інциденту в Офісі Президента висловили сподівання, що замовників нападу на будинок Жовкви знайдуть і притягнуть до відповідальності, як і встановлять їх мотиви.