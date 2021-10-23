Нападение на дом замглавы ОП Жовквы: двум молодым людям сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении в деле о нападении на дом заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
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"... двум лицам, причастным к попытке поджога дома заместителя председателя Офиса Президента Украины, сообщается о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Детали
Сообщается, что один из подозреваемых, 20-летний житель столицы, получил через мессенджер "Telegram" заказ на поджог указанного дома. За выполнение заказа, подозреваемому, по его словам, пообещали заплатить 7000 долларов.
К совершению преступления мужчина привлек своего знакомого - 25-летнего жителя Черкасской области, которому пообещал в качестве вознаграждения отдать часть этой суммы.
По данным правоохранителей, злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к дому Жовквы. Они сделали краской на заборе дома "оскорбительные надписи", говорят в прокуратуре, после чего - пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой - поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.
При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался скрыться, однако был задержан. Впоследствии правоохранители задержали и его сообщника.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, сообщили в прокуратуре.
Контекст
22 октября стало известно, что во двор дома заместителя руководителя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции, Игоря Жовквы бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью.
Злоумышленником оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания.
После инцидента в Офисе Президента выразили надежду, что заказчиков нападения на дом Жовквы найдут и привлекут к ответственности, как и установят их мотивы.