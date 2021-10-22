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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Зеленського відреагували на напад на будинок заступника керівника ОП Жовкви

Київ • УНН

 • 23792 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Офісі Президента сподіваються, що замовників нападу на будинок заступника керівника ОП Ігоря Жовкви знайдуть і притягнуть до відповідальності, як і встановлять їх мотиви. Про це у коментарі журналістам повідомив речник Президента Сергій Никифоров, пише УНН.

У Зеленського відреагували на напад на будинок заступника керівника ОП Жовкви

Цитата:

“Сьогодні справді скоїли напад на будинок заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви. На щастя, ані він, ні хтось інший не постраждали. Хочемо відзначити професійну роботу поліції, яка вже затримала імовірного правопорушника та проводить із ним слідчі дії. Тепер сподіваємося на швидке встановлення замовників та мотивів цього нападу. А також притягнення їх до відповідальності”, — заявив Никифоров.

Деталі

Прессекретар Президента додав, що Жовква вже дав свідчення і нині на робочому місці.

“З його слів, така спроба залякати ОП чи його є неприпустимою у цивілізованій країні”, — відзначив Никифоров.

Що було раніше

"Коктейль Молотова" кинули у двір будинка заступника керівника Офісу Президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції, Ігоря Жовкви. Сьогодні близько 4-ї години ранку в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали зловмисника.

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