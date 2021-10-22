У Зеленского отреагировали на нападение на дом заместителя руководителя ОП Жовквы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Офисе Президента надеются, что заказчиков нападения на дом заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы найдут и привлекут к ответственности, как и установят их мотивы. Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, пишет УНН.
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"Сегодня действительно совершили нападение на дом заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-то другой не пострадали. Хотим отметить профессиональную работу полиции, которая уже задержала вероятного правонарушителя и проводит с ним следственные действия. Теперь надеемся на быстрое установление заказчиков и мотивов этого нападения. А также привлечения их к ответственности", - заявил Никифоров.
Детали
Пресс-секретарь Президента добавил, что Жовква уже дал показания и сейчас на рабочем месте.
"По его словам, такая попытка запугать ОП или его недопустима в цивилизованной стране", - отметил Никифоров.
Что было ранее
"Коктейль Молотова" бросили во двор дома заместителя руководителя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции, Игоря Жовквы. Сегодня около 4 часов утра в Дарницком районе Киева оперативники Нацполиции и СБУ задержали злоумышленника.