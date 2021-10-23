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Суд відправив під арешт одного з підозрюваних у підпалі будинку заступника голови ОПУ Жовкви

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Дарницький районний суд у суботу задовольнив клопотання прокурора та заарештував на 2 місяці одного з підозрюваних у підпалі будинку заступника голови ОПУ Ігоря Жовкви. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Суд відправив під арешт одного з підозрюваних у підпалі будинку заступника голови ОПУ Жовкви

Цитата

“Дарницький районний суд тільки що задовольнив клопотання прокурора та заарештував на 2 місяці одного з підозрюваних у підпалі будинку заступника голови ОПУ. Одночасно суд визначив для підозрюваного альтернативу у вигляді застави у сумі понад понад 680 тис грн”, — повідомила Максимець.

Деталі

Зі слів співрозмовниці УНН, підозрюваний, якому обрано запобіжний захід — киянин, 2001 року народження, студент. Наразі триває засідання з обрання запобіжного заходу другому підозрюваному.

Контекст

22 жовтня стало відомо, що у двір будинка заступника керівника Офісу Президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції, Ігоря Жовкви кинули пляшку з легкозаймистою сумішшю.

Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання.

Після інциденту в Офісі Президента висловили сподівання, що замовників нападу на будинок Жовкви знайдуть і притягнуть до відповідальності, як і встановлять їх мотиви.

Київська прокуратура сьогодні повідомила, що у зазначеній справі підозру отримало двоє осіб.

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