Суд отказался выпустить из клетки экс-беркутовцев на время судебных заседаний

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34316 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100478 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152218 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114791 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115534 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111966 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103902 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106941 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103456 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152550 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Суд отказался выпустить из клетки экс-беркутовцев на время судебных заседаний

Суд отказался выпустить из клетки экс-беркутовцев на время судебных заседаний

Киев  •  УНН

 • 11365 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Святошинский районный суд Киева не нашел правовых оснований для того, чтобы во время судебных заседаний обвиняемые экс-беркутовцы Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский находились не в клетке, а у своих защитников. Об этом сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.

"Суд не усматривает правовых оснований для изменения порядка пребывания в зале судебного заседания обвиняемых на данном этапе", - сказал С.Дячук.

Он пояснил, что суд может принять такое решение и это является правом суда, не могут ограничить никакие ведомственные инструкции.

"Но суд, следуя принципу взвешенности и процессуальной мудрости, заимствуя, в том числе, опыт других стран, суд не спешит это делать, поскольку этот опыт меняется и есть разным: в некоторых странах судебные заседания проходят в подвалах, в некоторых - за металлической решеткой, в некоторых - как у нас, в других странах - это действительно за трибуной. Суд это говорит для того, поскольку этот вопрос является концептуальным, то он будет оставаться под пристальным вниманием суда", - добавил председатель.

Ранее во время заседания защита экс-беркутовцев просила суд присяжных выпустить на рассмотрение их дела в зале суда из клетки.

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