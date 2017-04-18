Суд отказался выпустить из клетки экс-беркутовцев на время судебных заседаний

"Суд не усматривает правовых оснований для изменения порядка пребывания в зале судебного заседания обвиняемых на данном этапе", - сказал С.Дячук.

Он пояснил, что суд может принять такое решение и это является правом суда, не могут ограничить никакие ведомственные инструкции.

"Но суд, следуя принципу взвешенности и процессуальной мудрости, заимствуя, в том числе, опыт других стран, суд не спешит это делать, поскольку этот опыт меняется и есть разным: в некоторых странах судебные заседания проходят в подвалах, в некоторых - за металлической решеткой, в некоторых - как у нас, в других странах - это действительно за трибуной. Суд это говорит для того, поскольку этот вопрос является концептуальным, то он будет оставаться под пристальным вниманием суда", - добавил председатель.

Ранее во время заседания защита экс-беркутовцев просила суд присяжных выпустить на рассмотрение их дела в зале суда из клетки.