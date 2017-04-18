Суд відмовився випустити з клітки екс-беркутівців на час судових засідань

“Суд не вбачає правових підстав для зміни порядку перебування в залі судового засідання обвинувачених на даному етапі”, — сказав С.Дячук.

Він пояснив, що суд може ухвалити таке рішення і це є правом суду, яке не можуть обмежити жодні відомчі інструкції.

“Але суд, дотримуючись принципу виваженості і процесуальної мудрості, запозичуючи, в тому числі, досвід інших країн, суд не поспішає це робити, оскільки цей досвід змінюється і є різним: в деяких країнах судові засідання відбуваються у підвалах, у деяких — за металевими ґратами, у деяких — як у нас, в інших країнах — це дійсно за трибуною. Суд це каже для того, оскільки це питання є концептуальним, то воно буде залишатися під увагою суду”, — додав головуючий.

Раніше під час засідання захист екс-беркутівців просив суд присяжних випустити на час розгляду їхньої справи у залі суду з клітки.