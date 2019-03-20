Суд отказался разъяснять адвокатам приговор Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Оболонским районным судом г. Киева рассмотрены три заявления адвокатов Януковича В.Ф. о якобы наличии в приговоре, которым осужден их клиента к 13 годам лишения свободы, "ошибок и описок", а также четыре заявления о необходимости разъяснения адвокатам приговора суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
Суд, согласившись с позицией и доводами прокурора М.Крима о беспочвенности и необоснованности утверждений адвокатов, отказал в удовлетворении всех заявлений.
При этом определением суда констатировано, что защита пыталась убедить суд исключить из приговора доказательства виновности Януковича В.Ф., а не исправить любые описки.
Необходимость защиты разъяснения свелась к абсурдной по своему содержанию необходимости оказать им толкование терминов "фашизма" и "фашистского режима", а также очередных обвинениях суда в осуждении якобы невиновного Януковича В.Ф.
Председательствующий судья В.Девьятко отказался разъяснять адвокатам приговор в тех вопросах, которые они нарушили, отметив, что "судебное решение изложенно четкими и понятными словами".
Кроме того, судья напомнил адвокатам, что их подзащитный осужден за преступление против мира, поэтому посоветовал защитникам не затягивать процесс: "Это преступление не имеет срока давности, поэтому я призываю адвокатов не бояться и идти в апелляционный суд".
Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева отказал в удовлетворении заявлений защитников экс-президента Виктора Януковича по исправлению опечаток в приговоре подзащитного.
Напомним, Киевский апелляционный суд вернул материалы дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в районный суд столицы для рассмотрения заявлений об исправлении описок и разъяснении приговора.
В частности, защита экс-президента просила исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации.
Кроме того, защитники просили исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича с 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.