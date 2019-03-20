Суд відмовився роз’яснювати адвокатам вирок Януковичу

КИЇВ. 20 березня. УНН. Оболонським районним судом м. Києва розглянуто три заяви адвокатів Януковича В.Ф. про нібито наявність у вироку, яким засуджено їх клієнта до 13 років позбавлення волі, "помилок та описок", а також чотири заяви про необхідність роз’яснення адвокатам вироку суду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.