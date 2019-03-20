Суд відмовився роз’яснювати адвокатам вирок Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Оболонським районним судом м. Києва розглянуто три заяви адвокатів Януковича В.Ф. про нібито наявність у вироку, яким засуджено їх клієнта до 13 років позбавлення волі, "помилок та описок", а також чотири заяви про необхідність роз’яснення адвокатам вироку суду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
Суд, погодившись із позицією та доводами прокурора М.Крима щодо безпідставності і необгрунтованості тверджень адвокатів, відмовив у задоволенні всіх заяв.
При цьому ухвалою суду констатовано, що захист намагався переконати суд виключити з вироку докази винуватості Януковича В.Ф., а не виправити будь-які описки.
Необхідність захисту на роз’яснення звелася до абсурдної за своїм змістом потреби надати їм тлумачення термінів "фашизму" та "фашистського режиму", а також чергових звинуваченнях суду у засудженні нібито невинуватого Януковича В.Ф.
Головуючий суддя В.Дев’ятко відмовився роз’яснювати адвокатам вирок у тих питаннях, які вони порушили, зауваживши, що "судове рішення викладене чіткими і зрозумілими словами".
Окрім того, суддя нагадав адвокатам, що їхній підзахисний засуджений за злочин проти миру, тому порадив захисникам не затягувати процес: "Цей злочин не має строків давності, тому я закликаю адвокатів не боятися і йти в апеляційний суд".
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні заяв захисників екс-президента Віктора Януковича щодо виправлення описок у вироку підзахисного.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд повернув матеріали справи щодо державної зради колишнього президента України Віктора Януковича в Оболонський районний суд столиці для розгляду заяв про виправлення описок і роз’яснення вироку.
Зокрема, захист екс-президента просив виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації.
Крім того, захисники просили виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича з 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.