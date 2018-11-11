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Суд отказался рассекретить указы о помиловании Чийгоза и Умерова

Суд отказался рассекретить указы о помиловании Чийгоза и Умерова

Киев  •  УНН

 • 7595 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Московский городской суд отказался рассекретить указы президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом в Facebook сообщил российский адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Кассационная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на незаконный отказ в принятии их исков к Администрации Президента РФ и отказала в их удовлетворении", - написал Полозов.

По его словам, судебные акты были вынесены еще 30 октября, но почтовое сообщение с двумя определениями, написанными под копирку, пришло только накануне.

"Фактическое основание отказа в удовлетворении обоих жалоб все то же: президент России в силу положений статьи 91 Конституции РФ обладает неприкосновенностью, статьей 10 установлено, что государственная власть осуществляется как президентом, так и судами, а статьей 11 устанавливается разделение властей", - отметил Полозов .

Он добавил, что это решение будет оспариваться в Верховном, Кассационном судах России, а позже - в Европейском суде по правам человека.

Напомним, Чийгоз и Умеров направили иски в Администрацию президента России с требованием рассекретить указы, по которым их 25 октября 2017 освободили от отбывания наказания в заключении в оккупированном Крыму и передали на территорию Турции.

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