Суд у Москві розгляне скарги Чийгоза і Умерова на відмову прийняти позови до АП РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Скарги двох лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на відмову прийняти їх позови до Адміністрації президента Російської Федерації розгляне міський суд Москви. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Чийгоза і Умерова Микола Полозов, передає УНН.
"Тверський районний суд міста Москви направив мої приватні скарги на відмову в прийнятті до розгляду позовів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова до адміністрації президента РФ в Московський міський суд", - написав Полозов.
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Як наголошується в опублікованій копії сповіщення Тверського райсуду, "відомості про результати розгляду скарги будуть розміщені на сайті Московоского міського суду".
Нагадаємо, Чийгоз і Умеров направили позови до Адмімністрації президента Росії з вимогою розсекретити укази, за якими їх 25 жовтня 2017 року звільнили від відбування покарання в ув'язненні в окупованому Криму і передали на територію Туреччини.