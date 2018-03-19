Суд в Москве рассмотрит жалобы Чийгоза и Умерова на отказ принять иски к АП РФ

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17252 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22229 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67750 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76416 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102134 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109243 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116587 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121928 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133047 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Суд в Москве рассмотрит жалобы Чийгоза и Умерова на отказ принять иски к АП РФ

Суд в Москве рассмотрит жалобы Чийгоза и Умерова на отказ принять иски к АП РФ

Киев  •  УНН

 • 5972 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Жалобы двоих лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на отказ принять их иски к Администрации президента Российской Федерации рассмотрит городской суд Москвы. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Чийгоза и Умерова Николай Полозов, передает УНН.

“Тверской районный суд города Москвы направил мои частные жалобы на отказ в принятии к рассмотрению исков Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова к администрации президента РФ в Московский городской суд”, — написал Полозов. ‬

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Как отмечается в опубликованой копии извещения Тверского райсуда, “сведения о результатах рассмотрения жалобы будут размещены на сайте Московоского городского суда”.

Напомним, Чийгоз и Умеров направили иски к Адмимнистрации президента России с требованием рассекретить указы, по которым их 25 октября 2017 года освободили от отбывания наказания в заключении в оккупированном Крыму и передали на территорию Турции.

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