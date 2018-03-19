Суд в Москве рассмотрит жалобы Чийгоза и Умерова на отказ принять иски к АП РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Жалобы двоих лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на отказ принять их иски к Администрации президента Российской Федерации рассмотрит городской суд Москвы. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Чийгоза и Умерова Николай Полозов, передает УНН.
“Тверской районный суд города Москвы направил мои частные жалобы на отказ в принятии к рассмотрению исков Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова к администрации президента РФ в Московский городской суд”, — написал Полозов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат заявил, что правовой статус Чийгоза и Умерова в РФ до сих пор неизвестен
Как отмечается в опубликованой копии извещения Тверского райсуда, “сведения о результатах рассмотрения жалобы будут размещены на сайте Московоского городского суда”.
Напомним, Чийгоз и Умеров направили иски к Адмимнистрации президента России с требованием рассекретить указы, по которым их 25 октября 2017 года освободили от отбывания наказания в заключении в оккупированном Крыму и передали на территорию Турции.