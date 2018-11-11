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Суд відмовився розсекретити укази про помилування Чийгоза та Умерова

Суд відмовився розсекретити укази про помилування Чийгоза та Умерова

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Московський міський суд відмовився розсекретити укази президента Російської Федерації Володимира Путіна про помилування Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Про це у Facebook повідомив російський адвокат Микола Полозов, передає УНН.

“Касаційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова на незаконну відмову в прийнятті їх позовів до Адміністрації Президента РФ і відмовила в їх задоволенні”, — написав Полозов.

За його словами, судові акти були винесені ще 30 жовтня, але поштове повідомлення з двома визначеннями, написаними під копірку, прийшло тільки напередодні.

“Фактична підстава відмови в задоволенні обох скарг все та ж: президент Росії в силу положень статті 91 Конституції РФ має недоторканність, статтею 10 встановлено, що державну владу здійснюють як президент, так і суди, а статтею 11 встановлюється поділ влади”, — зазначив Полозов.

Він додав, що це рішення оскаржуватиметься у Верховному, Касаційному судах Росії, а пізніше — у Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, Чийгоз і Умеров направили позови до Адміністрації президента Росії з вимогою розсекретити укази, за якими їх 25 жовтня 2017 року звільнили від відбування покарання в ув’язненні в окупованому Криму і передали на територію Туреччини.

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