Суд отказался арестовать имущество бывшего мужа председателя Госаудитслужбы

Отмечается, что 31 января Соломенский райсуд не удовлетворил ходатайство САП о наложении ареста на внедорожник TOYOTA LAND CRUISER 200 и два машиноместа, которые зарегистрированы на бывшего мужа председателя Госаудитслужбы.

В то же время прокурор обжаловал это решение, поскольку выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и существенно нарушены требования УПК.

В САП объясняли, что глава Госаудитслужбы находилась в браке со своим мужем с октября 2006 по январь 2016 года. Однако после расторжения брака они продолжают проживать вместе одной семьей.

По данным САП, Гаврилова передала своему мужу деньги на приобретение указанного внедорожника и двух машиномест. И это имущество, убеждены в прокуратуре, считается их совместной собственностью.

Однако коллегия судей Апелляционного суда Киева убеждена, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение. Поэтому судьи оставили без изменений решение Соломенского суда, отказавшего в удовлетворении ходатайства САП об аресте имущества бывшего мужа главы Госаудитслужбы.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество главы Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой, подозреваемого в незаконном обогащении.

В то же время глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова утверждает, что не располагает информацией об аресте своего имущества.

23 января председателю Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным следствия, чиновник приобрела объекты недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящие мебель, технику, золотые слитки и наличные в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро, найденные и изъятые детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.