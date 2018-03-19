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Суд відмовився арештувати майно колишнього чоловіка голови Держаудитслужби

Суд відмовився арештувати майно колишнього чоловіка голови Держаудитслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Солом’янського районного суду столиці, який відмовився арештувати майно колишнього чоловіка голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової, підозрюваній у незаконному збагаченні, передає УНН з посиланням на ухвалу суду.

Зазначається, що 31 січня Солом’янський райсуд не задовольнив клопотання САП про накладення арешту на позашляховик TOYOTA LAND CRUISER 200 та два машиномісця, які зареєстровані колишнього чоловіка голови Держаудитслужби.

Водночас прокурор оскаржив це рішення, оскільки висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи та істотно порушені вимоги КПК.

У САП пояснювали, що голова Держаудитслужби перебувала у шлюбі зі своїм чоловіком з жовтня 2006 по січень 2016 року. Однак після розірвання шлюбу вони продовжують проживати разом однією сім’єю.

За даними САП, Гаврилова передала своєму чоловікові гроші на придбання вказаного позашляховика та двох машиномісць. І це майно, переконані у прокуратурі, вважається їхньою спільною власністю.

Проте колегія суддів Апеляційного суду Києва висловила переконання, що суд першої інстанції ухвалив законне та обґрунтоване рішення. Тому судді залишили без змін ухвалу Солом’янського суду, який відмовив у задоволенні клопотання САП про арешт майна колишнього чоловіка голови Держаудитслужби.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на майно голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової, підозрюваної у незаконному збагаченні.

Водночас голова Державної аудиторський служби України Лідія Гаврилова стверджує, що не має інформації про арешт свого майна.

23 січня голові Державної аудиторської служби повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

За даними слідства, посадовець придбала об’єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку у сумі 112,8 тис. дол. та 8,5 тис. євро, знайдену та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.

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