Суд отложил рассмотрение постановления об отводе прокурора по делу Мартыненка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Шевченковском районном суде города Киева сегодня не был рассмотрен вопрос об отмене решения суда об отводе прокурора Андрея Перова, в деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК Энергоатом". Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Мартыненка Петр Бойко.
"Сегодня на заседании вопрос об отмене решения суда об отводе прокурора Андрея Перова по ходатайству прокурора Назара Холодницкий не рассматривался, так как Холодницкий не направил копии материалов адвокатам, поэтому ходатайство отложили", - рассказал Бойко.
По его словам, сегодня в Шевченковском районном суде они прочитали 12 томов уголовного производства. Следующее заседание запланировано на 5 марта.
Напомним, 11 февраля 2019 в Шевченковском районном суде города Киева исследовали тендерную документацию по делу о легализации и отмывания доходов экс-депутатом "Народного фронта" Николаем Мартыненко.
Как сообщал УНН, в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о прямое отношение бывшего народного депутата Николая Мартыненко в оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинском подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллионов евро (эквивалент 70 миллионов гривен на момент транзакций).