Суд відклав розгляд ухвали про відвід прокурора у справі Мартиненка

“Сьогодні на засіданні питання про скасування ухвали суду про відвід прокурора Андрія Перова за клопотанням прокурора Назара Холодницького не розглядалося, тому що Холодницький не направив копії матеріалів адвокатам, тому клопотання відклали”, — розповів Бойко.

За його словами, сьогодні в Шевченківському районному суді вони прочитали 12 томів кримінального провадження. Наступне засідання заплановане на 5 березня.

Нагадаємо, 11 лютого 2019 року в Шевченківському районному суді міста Києва досліджували тендерну документацію у справі щодо легалізації та відмивання доходів екс-депутатом “Народного фронту” Миколою Мартиненком.



Як повідомляв УНН, у Шевченківському суді Києва вперше показали документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що за даними офіційного слідства у декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала відкати на українських підрядах “Енергоатому” на загальну суму у 6,5 мільйонів євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).



