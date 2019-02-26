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Суд відклав розгляд ухвали про відвід прокурора у справі Мартиненка

Суд відклав розгляд ухвали про відвід прокурора у справі Мартиненка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Шевченківському районному суді міста Києва сьогодні не розглянули питання про скасування ухвали суду про відвід прокурора Андрія Перова, у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП "НАЕК Енергоатом". Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Мартиненка Петро Бойко.

“Сьогодні на засіданні питання про скасування ухвали суду про відвід прокурора Андрія Перова за клопотанням прокурора Назара Холодницького не розглядалося, тому що Холодницький не направив копії матеріалів адвокатам, тому клопотання відклали”, — розповів Бойко.

За його словами, сьогодні в Шевченківському районному суді вони прочитали 12 томів кримінального провадження. Наступне засідання заплановане на 5 березня.

Нагадаємо, 11 лютого 2019 року в Шевченківському районному суді міста Києва досліджували тендерну документацію у справі щодо легалізації та відмивання доходів екс-депутатом “Народного фронту” Миколою Мартиненком.

Як повідомляв УНН, у Шевченківському суді Києва вперше показали документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що за даними офіційного слідства у декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала відкати на українських підрядах “Енергоатому” на загальну суму у 6,5 мільйонів євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).

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