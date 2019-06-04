Суд отложил подготовительное заседание по делу "налоговых площадок" Клименко

Подготовительное заседание по делу так называемых "налоговых площадок" бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко о хищении средств государственного бюджета на общую сумму 104 млрд грн, отложили на 2 июля в 14:00.

Напомним, в этом уголовном разбирательстве фигурирует более 50 обвиняемых. Обвинение поддерживает военная прокуратура и там ожидают длительное рассмотрение дела.

На подготовительном заседании сторона защиты заявила ходатайство о переносе судебного слушания в другое помещение, ведь всем подсудимым и защитникам не хватает мест - всего необходимо 78 рабочих мест. Суд согласился перенести заседание.

Как сообщал УНН, по словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, министр вчемен Януковича Клименко и его приспешники ограбили каждого украинца на 300 долларов.