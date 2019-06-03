Справу "податкових майданчиків" Клименка слухатимуть у залі, де судили вбивцю Столипіна
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Визначено місце слухання кримінального провадження відносно так званих "податкових майданчиків". Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Дніпровського райсуду столиці, в провадження якого знаходиться вказана справа.
"Прес-служба Дніпровського районного суду міста Києва інформує, що кримінальне провадження за обвинуваченням Бойцова С.В., Борисенка В.В., Гулки О.В., Денисюка С.Ф., Драгуна А.О., Дубеля В.С., Задорожного В.П., Козака Г.Л., Корсун О.М., Кравченка Ю.М., Криволапова А.В., Лахтадира А.М., Лизуна Б.П., Ліпінського А.В., Лукіна О.О., Мальцевої В.В., Маслової Т.І., Мостіпана Ю.Є., Назарука С.М., Оксаніч О.В., Фролової О.Б., Циркуна К.В., Шинкаренка С.В., Яценка А.П., у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.2 ст.364 КК України, та за обвинуваченням Антіпова О.М. у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України, призначене на 14-00 годину 04 червня 2019 року, відбудеться в залі судового засідання по вулиці Володимирській, 15 (приміщення Печерського районного суду міста Києва)", - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають заходи з облаштування зали меблями та технікою. Місцеве управління Судової адміністрації запевняє, що до 4 червня 2019 року зал судового засідання буде готовий до слухання справи.
Як стало відомо УНН, саме в цій залі колись розглядали справу вбивці Петра Столипіна Дмитра Багрова.
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Нагадаємо, Дніпровський суд Києва переніс підготовче засідання у справі так званих “податкових майданчиків” колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка щодо розкрадання коштів державного бюджету на загальну суму 104 млрд грн на 4 червня. У цьому кримінальному розгляді фігурує понад 50 обвинувачених. Обвинувачення підтримує військова прокуратура і там очікують тривалий розгляд справи.
На підготовчому засіданні сторона захисту заявила клопотання про перенесення судового слухання до іншого приміщення, адже усім підсудним та захисникам не вистачає місць - усього необхідно 78 робочих місць. Суд погодився перенести засідання.
Як повідомляв УНН, за словами головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, міністр часів Януковича Клименко та його поплічники пограбували кожного українця на 300 доларів.