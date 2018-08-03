Суд в США отклонил иск к Fox News за публикацию ложной информации в интересах Трампа

Он счел, что истцы — отец и мать погибшего Джоель и Мэри Рич — не смогли в достаточной степени обосновать обвинения в неправомерных действиях, выдвинутых против Fox News. “Заявления истцов не служат основанием для возбуждения процессуальных действий, хотя одновременно и не дают повода усомниться в честности их намерений. Ходатайство истцов по вопросу намеренной небрежности и привлечения к ответственности — отклонить. Удовлетворить ходатайство ответчика об отклонении жалобы по причине отсутствия состава преступления, на основании положения 12 (б) федеральных правил гражданского кодекса”, — пояснил Дэниелс в постановлении, размещенном на сайте суда.

В мае прошлого года Fox News опубликовал материал о том, что сотрудник НКДП Сет Рич передал организации WikiLeaks во время предвыборной гонки в США 2016 года компромат на сторонников Хиллари Клинтон. Она являлась кандидатом в президенты от партии демократов.

Рич был застрелен около своего дома в Вашингтоне ночью 12 июля 2016 года. Это произошло незадолго до того, как WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку нацкомитета демократов, что негативно отразилось на популярности Клинтон. Вскоре после публикации статья была аннулирована. Полиция заключила, что Рич стал жертвой неудачной попытки ограбления.

Как сообщал УНН, Мюллер хочет допросить Трампа о препятствиях расследованию вмешательства в выборы.