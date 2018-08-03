Суд в США відхилив позов до Fox News за публікацію неправдивої інформації в інтересах Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Федеральний суд Південного округу штату Нью-Йорк відмовився розглядати позовну скаргу щодо телеканалу Fox News, його звинувачували в навмисній публікації в інтересах президента США Дональда Трампа завідомо неправдивої інформації про співробітника Національного комітету Демократичної партії (НКДП) США, вбитого при загадкових обставинах. Відповідний вердикт виніс у четвер окружний суддя Джордж Деніелс, повідомляє УНН з посиланням на сайт суду.
Він постановив, що позивачі — батько і мати загиблого Джоель і Мері Річ — не змогли в достатній мірі обгрунтувати звинувачення в неправомірних діях, висунутих проти Fox News. “Заяви позивача не слугують підставою для порушення процесуальних дій, хоча одночасно і не дають приводу засумніватися в чесності їх намірів. Клопотання позивачів з питання навмисної недбалості і залучення до відповідальності — відхилити. Задовольнити клопотання відповідача про відхилення скарги через відсутність складу злочину, на підставі положення 12 (б) федеральних правил цивільного кодексу”, — пояснив Деніелс в постанові, розміщеній на сайті.
У травні минулого року Fox News опублікував матеріал про те, що співробітник НКДП Сет Річ передав організації WikiLeaks під час передвиборної гонки в США 2016 року компромат на прихильників Хілларі Клінтон. Вона була кандидатом в президенти від партії демократів.
Річ був застрелений біля свого дому у Вашингтоні вночі 12 липня 2016 року. Це сталося незадовго до того, як WikiLeaks опублікувала внутрішню переписку нацкомітету демократів, що негативно відбилося на популярності Клінтон. Незабаром після публікації стаття була анульована. Поліція зробила висновок, що Річ став жертвою невдалої спроби пограбування.
Як повідомляв УНН, Мюллер хоче допитати Трампа про перешкоди розслідуванню втручання у вибори.