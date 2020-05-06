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Суд в России рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста крымском активисту Приходько

Киев • УНН

 • 10894 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Суд в России планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу адвоката о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей украинского активиста из аннексированного Крыма Олега Приходько. Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает УНН со ссылкой на "Крымскую Солидарность".

Суд в России рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста крымском активисту Приходько

"Завтра, в 10:00 в Апелляционном военном суде городского округа Власиха Московской области, состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты Приходько Олега Аркадьевича на постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, вынесенное Южным окружным военным судом 27 марта этого года", - сообщил адвокат.

По его словам, защита будет участвовать с помощью видеоконференции из Крымского гарнизонного военного суда.

"Олег Аркадьевич будет участвовать также по видеоконференцсвязи из следственного изолятора, или Южного окружного военного суда города Ростов-на-Дону", - прокомментировал адвокат.

Напомним, Олега Приходько задержали сотрудники ФСБ 9 октября 2019 года. Они пришли к нему домой в селе Орехово Сакского района и заявили, что будут проводить осмотр гаражей.

О задержании проукраинского активиста сообщили 10 октября. Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста в Крыму проукраинского активиста.

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