Суд в Росії розгляне апеляційну скаргу на продовження арешту кримському активісту Приходьку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Суд в Росії планує завтра розглянути апеляційну скаргу адвоката щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою українського активіста з анексованого Криму Олега Приходька. Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, передає УНН з посиланням на "Кримську Солідарність".
"Завтра, о 10:00 в Апеляційному військовому суді міського округу Власіха Московської області, відбудеться розгляд апеляційної скарги захисту Приходько Олега Аркадійовича на постанову про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, винесена Південним окружним військовим судом 27 березня цього року",- повідомив адвокат.
За його словами, захист братиме участь за допомогою відеоконференції з Кримського гарнізонного військового суду.
"Олег Аркадійович братиме участь також по відеоконференцзв'язку зі слідчого ізолятора, або з Південного окружного військового суду міста Ростов-на-Дону", - прокоментував адвокат.
Нагадаємо, Олега Приходька затримали співробітники ФСБ 9 жовтня 2019 року. Вони прийшли до нього додому в селі Оріхове Сакського району і заявили, що будуть проводити огляд гаражів.
Про затримання проукраїнського активіста повідомили 10 жовтня. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.