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Суд в Латвии осудил "Черного Ленина" Бенеса Айо до 2,6 лет заключения

Киев • УНН

 • 19077 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Суд Видземского предместья Риги заочно приговорил гражданина Латвии Бенеса Айо до 2,6 лет лишения свободы за призывы к отмене независимости Латвии и надзор за условным осуждением сроком на один год. Об этом сообщает латвийское агентство LETA, информирует УНН.

Суд в Латвии осудил "Черного Ленина" Бенеса Айо до 2,6 лет заключения

Детали

Суд признал, что действия Айо подходят под формулировку, прописанные в статье, — насильственное свержение власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

Обвинение требовало избрать меру наказания для Айо в виде трех лет и шести месяцев решение воли. Максимальное количество лет лишения свободы, предусмотренное настоящей статьей, — пять лет. В качестве меры наказания также может применяться кратковременное лишение свободы или принудительные работы, или штраф и надзор на срок до трех лет.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента получения полного судебного решения 31 мая.

Айо находится в розыске уже несколько лет.

Дополнение

В феврале 2015 года Суд Видземского предместья города Риги признал Айо виновным в уголовном деле, где его обвинили в публичном призыве к насильственному свержению государственной власти Латвии. Айо должен был предстать перед судом, но он бежал из Латвии и тогда объявил, что находится в рядах армии самопровозглашенной “Луганской Народной Республики” на Донбассе и участвует в боевых действиях.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Латвии, запрещающие незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом. В связи с вышеизложенным Служба государственной безопасности (ССБ) возбудила новое уголовное дело против Айо, и в этом случае он также был объявлен в розыск.

В 2019 году Айо был задержан в селе Яренская в России, куда он приехал, чтобы поддержать экологических активистов, выступавших против строительства свалки. Однако позже Россия отказалась экстрадировать Айо латвийской власти и предоставила ему убежище.

Когда-то Айо был известен в Латвии как член неофашистской Национал-большевистской партии, затем вступил в так называемую Коммунистическую партию Донецкой Республики, но в настоящее время проживает в России.

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