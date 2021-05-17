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Суд в Латвії засудив "Чорного Леніна" Бенеса Айо до 2,6 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 19077 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Суд Відземського передмістя Риги заочно засудив громадянина Латвії Бенеса Айо до 2,6 років позбавлення волі за заклики до скасування незалежності Латвії та нагляд за умовним засудженням терміном на один рік. Про це повідомляє латвійське агентство LETA, інформує УНН.

Суд в Латвії засудив "Чорного Леніна" Бенеса Айо до 2,6 років ув'язнення

Деталі

Суд визнав, що дії Айо підходять під формулювання, прописані в статті, - насильницьке повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

Звинувачення вимагало обрати міру покарання для Айо у вигляді трьох років і шести місяців рішення волі. Максимальна кількість років позбавлення волі, передбачена цією статтею, - п'ять років. В якості міри покарання також може застосовуватися короткочасне позбавлення волі або примусові роботи, або штраф і нагляд на строк до трьох років.

Рішення може бути оскаржене протягом десяти днів з моменту отримання повного судового рішення 31 травня.

Айо знаходиться в розшуку вже кілька років.

Доповнення

У лютому 2015 року Суд Відземського передмістя міста Риги визнав Айо винним в кримінальній справі, де його звинуватили в публічному заклику до насильницького повалення державної влади Латвії. Айо повинен був постати перед судом, але він втік з Латвії і тоді оголосив, що знаходиться в рядах армії самопроголошеної "Луганській Народної Республіки" на Донбасі і бере участь в бойових діях.

19 лютого 2015 року набули чинності зміни до Кримінального кодексу Латвії, які забороняють незаконну участь у збройних конфліктах за кордоном. У зв'язку з вищевикладеним Служба державної безпеки (ССБ) порушила нову кримінальну справу проти Айо, і в цьому випадку він також був оголошений в розшук.

У 2019 році Айо був затриманий в селі Яренська в Росії, куди він приїхав, щоб підтримати екологічних активістів, які виступали проти будівництва сміттєзвалища. Однак пізніше Росія відмовилася екстрадувати Айо латвійській владі і надала йому притулок.

Колись Айо був відомий в Латвії як член неофашистською Націонал-більшовицької партії, потім вступив в так звану Комуністичну партію Донецької Республіки, але в даний час проживає в Росії.

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