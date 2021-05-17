Суд в Латвії засудив "Чорного Леніна" Бенеса Айо до 2,6 років ув'язнення

Деталі

Суд визнав, що дії Айо підходять під формулювання, прописані в статті, - насильницьке повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

Звинувачення вимагало обрати міру покарання для Айо у вигляді трьох років і шести місяців рішення волі. Максимальна кількість років позбавлення волі, передбачена цією статтею, - п'ять років. В якості міри покарання також може застосовуватися короткочасне позбавлення волі або примусові роботи, або штраф і нагляд на строк до трьох років.

Рішення може бути оскаржене протягом десяти днів з моменту отримання повного судового рішення 31 травня.

Айо знаходиться в розшуку вже кілька років.

Доповнення

У лютому 2015 року Суд Відземського передмістя міста Риги визнав Айо винним в кримінальній справі, де його звинуватили в публічному заклику до насильницького повалення державної влади Латвії. Айо повинен був постати перед судом, але він втік з Латвії і тоді оголосив, що знаходиться в рядах армії самопроголошеної "Луганській Народної Республіки" на Донбасі і бере участь в бойових діях.

19 лютого 2015 року набули чинності зміни до Кримінального кодексу Латвії, які забороняють незаконну участь у збройних конфліктах за кордоном. У зв'язку з вищевикладеним Служба державної безпеки (ССБ) порушила нову кримінальну справу проти Айо, і в цьому випадку він також був оголошений в розшук.

У 2019 році Айо був затриманий в селі Яренська в Росії, куди він приїхав, щоб підтримати екологічних активістів, які виступали проти будівництва сміттєзвалища. Однак пізніше Росія відмовилася екстрадувати Айо латвійській владі і надала йому притулок.

Колись Айо був відомий в Латвії як член неофашистською Націонал-більшовицької партії, потім вступив в так звану Комуністичну партію Донецької Республіки, але в даний час проживає в Росії.