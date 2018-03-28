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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 33911 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 59068 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 107193 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115466 просмотра

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Суд по делу Ефремова допросил экс-главы Луганской ОГА

Суд по делу Ефремова допросил экс-главы Луганской ОГА

Киев  •  УНН

 • 14701 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Старобельский районный суд Луганской области по делу экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова допросил бывшего главу Луганской ОГА Михаила Болотских. Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"В ходе судебного заседания допрошен свидетель стороны обвинения - бывший руководитель Луганской областной государственной администрации Михаила Болотских", - говорится в сообщении.

Судебное заседание состоялось во вторник 27 марта. Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27 , ст.341 УК Украины.

Судебное разбирательство продолжается. Следующее заседание состоится 17 апреля в 10:00, во время которого запланирован допрос свидетелей обвинения.

Как сообщал УНН, суд продлил арест Ефремову до 3 мая.

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