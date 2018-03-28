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Суд у справі Єфремова допитав екс-керівника Луганської ОДА

Суд у справі Єфремова допитав екс-керівника Луганської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області у справі екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова допитав колишнього керівника Луганської ОДА Михайла Болотських. Про це повідомляє прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.

“В ході судового засідання допитано свідка сторони обвинувачення — колишнього керівника Луганської обласної державної адміністрації Михайла Болотських”, — сказано у повідомленні.

Судове засідання відбулось у вівторок 27 березня. О.Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.

Судовий розгляд триває. Наступне засідання відбудеться 17 квітня 2018 року о 10:00, під час якого заплановано допит свідків обвинувачення.

Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт Єфремову до 3 травня.

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