Суд у справі Єфремова допитав екс-керівника Луганської ОДА

“В ході судового засідання допитано свідка сторони обвинувачення — колишнього керівника Луганської обласної державної адміністрації Михайла Болотських”, — сказано у повідомленні.

Судове засідання відбулось у вівторок 27 березня. О.Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.

Судовий розгляд триває. Наступне засідання відбудеться 17 квітня 2018 року о 10:00, під час якого заплановано допит свідків обвинувачення.

Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт Єфремову до 3 травня.