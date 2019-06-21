Суд по делу топ-менеджеров "Нафтогаза" и ОПЗ продолжает исследование доказательств

"На заседании судом продолжено исследование доказательств стороны защиты, а именно выводов специалистов, аудиторов, ученых по правовым вопросам и другие документы", - говорится в сообщении.

Следующее заседание суда назначено на 16:00 24 июня 2019 года.

Напомним, Николай Щуриков и Сергей Перелома обвиняются в растрате имущества ОАО "Одесский припортовый завод" путем заключения в июне-сентябре 2015 года договоров поставки природного газа по заведомо завышенным рыночных цен, в результате чего ОАО "Одесский припортовый завод" потерял активы на сумму 205 181 833,58 грн.

По ходатайству стороны защиты судебное разбирательство уголовного производства осуществляется в закрытом судебном заседании.