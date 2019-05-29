Суд по делу Штепы снова перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы за того, что судьи ушли в отпуск. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 3 июля, так как судьи ушли в отпуск", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 года ей объявлена окончательная подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Экс-руководитель Славянская обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.