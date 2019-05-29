Суд у справі Штепи знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Харкова вкотре переніс засідання у справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи через те, що судді пішли у відпустку. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
"Засідання у справі колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи перенесли на 3 липня, тому що судді пішли у відпустку", - сказали в прес-службі.
Як повідомляв УНН, Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014 роки їй оголошена остаточна підозра в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Екс-керівниця Слов’янська звинувачується в закликах до зміни кордонів України, сприяння проведенню псевдореферендума про відділення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп і організацій. Максимальна санкція зазначених статей — довічне ув’язнення.