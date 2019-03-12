Суд по делу Штепы снова перенесли

"Судебное заседание по делу Нелли Штепы перенесли на 2 апреля", - сообщила Савчук.



Напомним, адвокат подозреваемого рассказал, что Штепа сейчас находится на лечении в кардиологическом отделении.



Предварительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы должно было состояться 4 марта, но из-за ее госпитализации в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта.



Как сообщал УНН, судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы переносят уже не впервые. В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом.



К слову, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Экс-руководительница Славянска обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.