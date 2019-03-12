Суд у справі Штепи знову перенесли

“Судове засідання у справі Нелі Штепи перенесли на 2 квітня”, - повідомила Савчук.



Нагадаємо, адвокат підозрюваної розповів, що Штепа зараз перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні.



Попереднє судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи мало відбутись 4 березня, але через її госпіталізацію у зв’язку з загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання на 12 березня.



Як повідомляв УНН, судове засідання у кримінальному провадженні щодо колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи переносять вже не вперше. У листопаді минулого року її, за словами адвоката, її госпіталізували з інсультом.



До слова, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Екс-очільниця Слов'янська обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув’язнення.