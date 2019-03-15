Суд по делу политзаключенного Гриба назначил дебаты - отец
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Суд по делу украинского политзаключенного Павла Гриба назначил даты дебатов. Об этом журналисту УНН сообщил отец Павла Игорь Гриб.
"На следующих заседаниях 21 и 22 марта будут дебаты", - отметил Игорь Гриб.
Он добавил, что сегодня было рабочее заседание, суд рассматривал ходатайства, которые подавали адвокат Марина Дубровина и сам Павел. Во всех ходатайствах, по словам Гриба, суд отказал.
"Это прогнозируемо, они идут своим путем", - отметил отец Гриба.
По его словам, на сегодняшнем заседании Павлу снова вызвали "скорую помощь", сделали укол, но суд не обратил внимание на его плохое состояние.
На своей странице в Facebook Игорь Гриб написал, что на судебном заседании присутствовал представитель посла ЕС в РФ и консул Украины.
Ранее Игорь Гриб сообщал, что 15 марта суд в РФ по делу о Павла Гриба может объявить свой приговор.
Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.