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Суд у справі політв’язня Гриба призначив дебати – батько

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Суд у справі українського політв'язня Павла Гриба призначив дати дебатів. Про це журналісту УНН повідомив батько Павла Ігор Гриб.

Суд у справі політв’язня Гриба призначив дебати – батько

"На наступних засіданнях 21 та 22 березня будуть дебати", - зазначив Ігор Гриб.

Він додав, що сьогодні було робоче засідання, суд розглядав клопотання, які подавали адвокат Марина Дубровіна та сам Павло. В усіх клопотаннях, за словами Гриба, суд відмовив.

"Це прогнозовано, вони йдуть своїм шляхом", - зазначив батько Гриба.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Павлу знову викликали "швидку допомогу", зробили укол, але суд не звернув увагу на його поганий стан.

На своїй сторінці у Facebook Ігор Гриб написав, що на судовому засіданні був присутній представник посла ЄС в РФ та консул України.

Раніше Ігор Гриб повідомляв, що 15 березня суд в РФ у справі щодо Павла Гриба може оголосити свій вирок.

Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

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