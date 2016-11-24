Суд по делу Ефремова продолжат сегодня

Поэтому, отмечается, что заседание длилось около 17 часов, а в 3:15 суд взял перерыв до утра четверга.

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Напомним, что сегодня заканчивается срок действия постановления Печерского районного суда Киева о содержании под стражей экс-нардепа Ефремова. Поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении ареста к нему еще на два месяца.

Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением, по ч.5 ст.191 УК Украины; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, по ч.3 ст.110 УК Украины; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР", по ч.1 ст.258-3 УК Украины.