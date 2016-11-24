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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Суд у справі О.Єфремова продовжать сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні о 9:00 Печерський райсуд Києва продовжить розглядати справу екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це йшлося в ефірі “112 Україна”, передає УНН.

Суд у справі О.Єфремова продовжать сьогодні

Відтак, зазначається, що засідання тривало близько 17 годин, а о 3:15 суд взяв перерву до ранку четверга.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-нардеп В.Медяник прийшов до суду надати свідчення у справі О.Єфремова

Нагадаємо, що сьогодні закінчується термін дії ухвали Печерського районного суду Києва про тримання під вартою екс-нардепа О.Єфремова. Тому прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження арешту щодо нього ще на два місяці.

Його підозрюють у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме: у заволодінні майном “Луганськвугілля” шляхом зловживання службовим становищем, за ч.5 ст.191 КК України; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, за ч.3 ст.110 КК України; у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”, за ч.1 ст.258-3 КК України.

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