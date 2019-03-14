Суд по делу Насирова не состоялся

"В Шевченковском районном суде Киева сегодня не состоялось заседание в отношении экс-главы ГФС Украины Романа Насирова. Ведь судьи были заняты в других делах. Следующее заседание перенесли на 28 марта в 8:15", - сказал Лысак.

По его словам, сегодня должны были в очередной раз объявлять обвинительный акт.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог экс-главе ДФС Украини Роману Насирову с 100 миллионов до 36 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 300 тыс. долларов на британских счетах Насирова.

Напомним, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Экс-глава ДФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия).