Суд у справі Насірова не відбувся
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Судове засідання стосовно екс-голови ДФС України Романа Насірова сьогодні не відбулося через зайнятість суддів в інших справах. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив адвокат Насірова Олександр Лисак.
"У Шевченківському районному суді Києва сьогодні не відбулося засідання стосовно екс-голови ДФС України Романа Насірова. Адже судді були зайняті в інших справах. Наступне засідання перенесли на 28 березня об 8:15", - сказав Лисак.
За його словами, сьогодні повинні були в черговий раз оголошувати обвинувальний акт.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва зменшив заставу екс-голові ДФС України Роману Насірову із 100 мільйонів до 36 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що суд арештував 300 тис. доларів на британських рахунках Насірова.
Нагадаємо, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).