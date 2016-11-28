Суд по делу экс-беркутовцев продолжил заседание после перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжил видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича во время заседания по делу экс-беркутовцев после получасового перерыва, передает корреспондент УНН.
До перерыва вопросы экс-президенту ставила сторона обвинения.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым во время Революции Достоинства.